BW-Finanzminister Bayaz: Deutsche sollten mehr auf Aktienmarkt setzen

Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz fordert, dass mehr Menschen in Deutschland in Aktien investieren sollten, um sich eine private Altersvorsorge aufzubauen.

Im Vergleich zu anderen Ländern ist in Deutschland im Bereich privater Kapitalanlage noch viel Luft nach oben.

Weiterhin schlägt Bayaz einen Deutschlandfonds, an dem sich Menschen bereits mit kleinen Beträgen beteiligen und für sich vorsorgen können.

Die Gesellschaft altert, das Rentensystem verschlingt immer höhere Steuersummen und die Rente wird vorn und hinten nicht reichen. Wenn die Boomer-Generation in Rente geht, wird das Rentensystem zudem in eine massive Schieflage geraten. Diese Aussichten fordern ein Handeln in der Politik.

Der Finanzminister von Baden-Württemberg, Danyal Bayaz, hat am Wochenende gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) verdeutlicht, was sich ändern muss. Seiner Ansicht nach sollten noch viel mehr Deutsche in Aktien investieren. Mit den Mitteln des Kapitalmarkts lasse sich das nötige Vermögen für die finanzielle Sicherheit im Ruhestand aufbauen.

Positive Aspekte beim Börsenhandel werden wenig gesehen

„Wir haben eine Aktienkultur, die uns nicht zufrieden stimmen kann“, erklärt Bayaz. So werden vor allem negative Aspekte in den Mittelpunkt gestellt, etwa kurzfristige Verluste. Positive Eigenschaften wie die Chancen auf hohe Gewinne und der Vermögensaufbau würden im Vergleich dazu kaum betrachtet. Andere Länder stehen den Investitionen in Aktien und Aktienfonds wesentlich souveräner gegenüber.

Bayazs Kritik überrascht insofern, als gerade in Baden-Württemberg die meisten Aktienbesitzer leben. Laut Statistischem Bundesamt kamen 2022 24,5 Prozent der privaten Aktienbesitzer in Deutschland aus dem Schwabenland. In Mecklenburg-Vorpommern lag der Anteil bei 7,9 Prozent. Für den Grünen-Politiker ist dies jedoch offenbar nicht genug.

Private Altersvorsorge mit Deutschlandfonds statt Riester-Rente

Der demografische Wandel und die Aussicht, dass der Anteil an Rentner und Rentnerinnen in der Gesellschaft in den kommenden Jahren enorm ansteigen wird, ist ein Grund, weshalb der Finanzminister aus BaWü die private Altersvorsorge anspricht.

Eine Expertengruppe der Bundesregierung hat im Juli ihre Empfehlungen für die Reform der privaten Altersvorsorge vorgestellt. Darin soll unter anderem die Riester-Rente ein Update erfahren. Davon hält Bayaz nicht viel. Er fordert stattdessen einen Deutschlandfonds oder eine Deutschlandrente als passiv gemanagtes Basisprodukt. Mit kleinen Summen könnten sich Bürger daran beteiligen, vorausgesetzt, es ist genug Zeit für langfristige Investitionen.

„In Ergänzung zur gesetzlichen Rente wäre das ein guter Weg, die private Altersvorsorge einfacher, günstiger und einer breiteren Bevölkerungsschicht zugänglicher zu machen. Hier ist jetzt die Bundesregierung gefragt“, kommentiert Bayaz seinen Vorschlag.

Die Bundesregierung wird in den kommenden Wochen ihre Reform der privaten Altersvorsorge und des Rentensystems in die Umsetzung bringen. Auch Aktien spielen dabei eine zentrale Rolle, jedoch nicht als Altersvorsorgeprodukt zur Ablösung der Riester-Rente. Die sogenannte Aktienrente dient vielmehr dazu, den Beitragssatz der Rentenversicherung stabil zu halten.