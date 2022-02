Corona: Scheitert die allgemeine Impfpflicht an fehlender Kontrolle?

Im Ringen um eine allgemeine Impfpflicht sollen die gesetzlichen Krankenkassen eine wichtige Rolle spielen.

Die Kassen sehen sich jedoch nicht in der Verantwortung, den Impfstatus zu kontrollieren.

Bis zur Abstimmung im Bundestag in der zweiten Märzhälfte müssen die Akteure nun dieses Dilemma lösen.

Die Impfpflicht ist in aller Munde. Einerseits steht die Pflicht zur Corona-Schutzimpfung im Pflege- und Gesundheitsbereich in der Diskussion. So dürfen ungeimpfte Pflegekräfte auch nach Inkrafttreten der Pflicht zum 15. März erstmal weiterarbeiten, solange vonseiten der Gesundheitsämter kein Betreuungs- oder Betätigungsverbot ausgesprochen wurde. Die Pläne in Bayern, die Pflicht aussetzen zu wollen, schlagen ebenfalls hohe Wellen. So sah sich sogar der Präsident des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, dazu gezwungen, auf die Unzulässigkeit des Vorhabens hinzuweisen.

Nun hat das bayerische Gesundheitsministerium etwas eingelenkt. Die Einführung sei eine gute Idee. Sie werde sich allerdings um ein paar Wochen verschieben, da es noch offene Fragen gebe, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) im Bayerischen Rundfunk.

Andererseits laufen die Vorbereitungen zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Hier sind zwei Entwürfe im Rennen. Einer davon sieht für die gesetzlichen Krankenkassen eine zentrale Rolle vor. Dieser wollen sie aber nicht nachkommen.

Knackpunkt Kontrolle des Impfstatus

Für die allgemeine Impfpflicht gibt es derzeit zwei Vorschläge. Einer will die Pflicht für Personen ab 50 Jahren erreichen. Jüngere Volljährige sollen Beratungsgespräche zur Schutzimpfung bekommen. Beim anderen Entwurf gilt die Impfpflicht bereits für alle ab 18 Jahren. Sie soll auf maximal drei Impfungen begrenzt sein. Zudem wird eine Befristung der Regelung diskutiert, da die Impfung aufgrund einer hohen Grundimmunisierung ab einem bestimmten Punkt nicht mehr nötig sein könnte.

Ein Knackpunkt bei den Plänen ist die Kontrolle. Hier wollen die Verfechter der Impfpflicht ab 18 Jahren die gesetzlichen Krankenkassen einspannen. Über ein Impfportal sollen sie den Impfstatus der Versicherten abfragen. Fehlt der Impfnachweis, erfolgt die Meldung an die Kommunen. Die Gesundheitsämter vergeben dann einen Impftermin an Ungeimpfte. Wer diesen verstreichen lässt, muss sich auf ein Bußgeld einstellen.

Scheitert die Impfpflicht?

Die gesetzliche Krankenversicherung ist zwar bereit, ihre Versicherten zur Impfung zu informieren und zu beraten. Aber „die Durchsetzung und Kontrolle einer eventuellen gesetzlichen Impfpflicht wäre die Aufgabe des Staates“, teilt ein Sprecher des GKV-Spitzenverbandes den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit. „Wir wollen den Weg über die Krankenkassen gehen. Dies ist aus unserer Sicht sinnvoll, rechtlich zulässig und auch durchführbar“, hält Dirk Wiese gegen. Der Vizefraktionsvorsitzende der SPD ist einer der Initiatoren des Gesetzentwurfes für eine Impfpflicht ab 18 Jahren.

Bleiben die Fronten verhärtet, könnte eine ähnliche Situation wie bei der Impfpflicht im Pflegebereich drohen: Die Pflicht ist zwar da, doch es gibt niemanden, der sie verlässlich kontrolliert. Die Durchsetzung der gesetzlichen Regeln könnte im Sande verlaufen.

Der Gesetzentwurf für die Impfpflicht ab 18 Jahren sieht vor, dass diese ab dem 1. Oktober gelten soll. Unklar ist bisher die Länge der angedachten Befristung des Gesetzes.