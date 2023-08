Digitale Rentenübersicht: Alle Renten auf einen Blick

Die digitale Rentenübersicht steckt zwar noch in der Pilotphase. Ende 2023 soll es richtig losgehen. Dann können Verbraucher den Stand ihrer Altersvorsorge in der Gesamtheit abrufen. Neben der gesetzlichen Rente sind dann auch betriebliche und private Vorsorgen zu sehen – vorausgesetzt die Anbieter schließen sich an und geben die Daten frei.