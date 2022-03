Freiwillige Rentenbeiträge: Rente lässt sich 2022 günstiger aufstocken

Über Sonderzahlungen können Verbraucher mehr aus ihrer gesetzlichen Rente herausholen.

Für einen Rentenpunkt müssen sie dafür 2022 zwar immer noch mehr als 7.000 Euro investieren.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Extra-Rentenpunkt nun jedoch rund 500 Euro günstiger.

Freiwillige Einzahlungen in die Rentenkasse können unter anderem Selbstständige, Freiberufler, Beamte und Pflichtversicherte in Anspruch nehmen. 2020 haben diese Option rund 35.000 Personen wahrgenommen. Die einen nutzen die Sonderzahlungen, um ihre private Altersvorsorge mit der gesetzlichen Rente auszubauen. Andere wollen damit Abschläge durch einen verfrühten Renteneintritt ausgleichen. Wiederum andere stocken durch die freiwilligen Einzahlungen ihr gesetzliches Altersgeld auf.

2022 lohnt sich das besonders. Denn die Extra-Rente ist etwas günstiger. Das liegt am sogenannten Durchschnittsentgelt. In den letzten Jahren ist dieses gestiegen – nicht so in 2022. Das Durchschnittsentgelt liegt voraussichtlich bei 38.901 Euro (2021: 41.541). Ursache hierfür ist die Corona-Pandemie, durch die die Lohnentwicklung im vergangenen Jahr um 0,34 Punkte gesunken ist.

Für einen zusätzlichen Rentenpunkt müssen Interessierte 2022 somit 7.235,59 Euro an die Rentenkasse zahlen. Im vergangenen Jahr waren es noch 7.726,63 Euro. Damit erhalten Einzahler im Alter aktuell 34,19 Euro mehr Rente im Monat – im Osten 33,47 Euro. Ein Rentenpunkt kostet 2022 durch das gesunkene Durchschnittsentgelt also fast 500 Euro weniger.

Sonderzahlungen an Rentenkassen: Höchstgrenzen 2022 ausschöpfen

Für Pflichtversicherte sind die Sonderzahlungen ab 50 Jahren möglich. Eigentlich dienen sie dazu, Rentenabschläge auszugleichen, wenn Verbraucher vor ihrem regulären Renteneintritt in den Ruhestand gehen. Dieser Schritt ist jedoch keine Pflicht. Beschäftigte können sich auch gegen die Frührente entscheiden und dann im Alter durch ihre Sonderzahlungen von einer höheren Rente profitieren. Wie viel Angestellte maximal einzahlen können, berechnet die Deutsche Rentenversicherung individuell.

Für alle anderen, vor allem Selbstständige, gelten folgende Grenzen: sie müssen mindestens 83,70 Euro pro Monat einzahlen, maximal 1.311,30 Euro sind möglich. Wer den Höchstbetrag von jährlich 15.735,60 Euro voll ausschöpft, erhält so derzeit 74,36 Euro mehr zusätzliche Rente im Monat (Osten: 72,79 Euro). 2021 gab es für den höchstmöglichen Betrag nur 70,12 Euro mehr (Osten: 68,15 Euro), hat die Stiftung Warentest berechnet.

Eine weitere Beispielrechnung zeigt, dass die Sonderzahlungen 2022 vorteilhaft sind: Für 10.000 Euro bekommen Einzahler 2022 genau 1,3821 Rentenpunkte gutgeschrieben. Wurde dieser Betrag im vergangenen Jahr eingezahlt, war er nur 1,2942 Rentenpunkte wert. Übersetzt in eine monatliche Rente sind das rund 47 Euro mehr im Vergleich zu circa 44 Euro.

Steuern und Fristen bei freiwilligen Rentenzahlungen bedenken

Wer mit dem Gedanken spielt, nun besonders viel Geld einzuzahlen, sollte an die steuerlichen Höchstgrenzen denken. Denn die Sonderzahlungen lassen sich als Altersvorsorgeaufwendungen absetzen. Hier liegt die Grenze 2022 bei 25.639 Euro, wobei neben den gesetzlichen Renteneinzahlungen auch die Beiträge für eine Rürup-Rente oder ein Versorgungswerk hinzuzählen. Von der eingezahlten Summe berücksichtigt das Finanzamt 94 Prozent.

Wichtig:

Machen Verbraucher zum ersten Mal von den freiwilligen Renteneinzahlungen Gebrauch, haben sie nur noch bis Ende März Zeit, um für 2021 noch Geld einzahlen. Wer Interesse hat, sollte daher schnell handeln und die Extra-Einzahlungen bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen.