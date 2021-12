Günstigste Krankenkasse 2022

Dreizehn Krankenkassen erhöhen ihre Beiträge zum 1. Januar 2022.

2022 gibt es keine Kasse mehr, die einen Beitragssatz von unter 15 Prozent hat.

Bei den meisten bleiben die Beiträge stabil, einige senken sie sogar.

Zum Jahreswechsel werden Versicherte häufig per Post über die Beitragsanpassungen ihrer Krankenkassen informiert. Knapp jeder Zweite musste sich 2021 auf eine Erhöhung einstellen. In 2022 bleiben die meisten davon verschont.

Denn bei den drei größten Krankenkassen, Techniker Krankenkasse, Barmer und DAK bleiben die Beiträge stabil. Weniger rosig sieht es für Versicherte der mitgliederstärksten regional geöffneten Krankenkassen aus. Hier erhöhen die AOK Bayern und die AOK Baden-Württemberg ihre Beiträge um 0,2 Prozent.

hkk bleibt günstigste bundesweit geöffnete Krankenkasse

Während in 2021 noch drei Krankenkassen einen Beitragssatz von unter 15 Prozent anboten – darunter die bundesweit geöffnete Krankenkasse hkk (Handelskrankenkasse) – ist die BKK Pfaff nun mit 15 Prozent die preiswerteste Krankenkasse. Für bundesweit geöffnete Krankenkassen bleibt die hkk trotz Preiserhöhung der günstigste Anbieter mit einem Beitrag von 15,29 Prozent.

Bei diesen Krankenkassen ist der Beitrag 2022 vergleichsweise niedrig:

BKK Pfaff (regional geöffnet) – 15,0 Prozent

BKK Voralb (betriebsbezogen) – 15,1 Prozent

BKK Faber-Castell & Partner (regional) – 15,25 Prozent

hkk – 15,29 Prozent

BKK Krones (betriebsbezogen) – 15,3 Prozent

Weitgehende Preisstabilität: Bundeszuschüsse und weniger Vorsorgebehandlungen

Viele Krankenkassen müssen in 2022 ihre Beiträge nicht anheben, da aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen geringere Kosten anfallen. So gab die AOK Bayern kürzlich bekannt, dass 2021 weniger Vorsorgebehandlungen in Anspruch genommen wurden und beispielsweise das Hautkrebsscreening um 18 Prozent zurückgegangen sei.

Viele Versicherte müssen oder wollen zudem in der Krise Operationen verschieben, was auch zu geringeren Ausgaben führt. Zudem stabilisiert die Bundesregierung den Zusatzbeitrag der Krankenkassen mit Steuergeldern. So gibt es für 2022 einen Rekordzuschuss von 28,5 Milliarden Euro.

Welche Krankenkassen 2022 teurer und welche günstiger werden

Die BKK Herkules senkt nun schon das zweite Jahr in Folge ihre Beiträge, liegt mit einem Beitragssatz von 16 Prozent aber immer noch knapp über dem Durchschnitt. Während die Betriebskrankenkasse 2021 als einzige ihren Beitragssatz senkte, geht es 2022 noch bei einigen weiteren Krankenkassen mit den Beiträgen herunter. Am meisten bei der Betriebskrankenkasse ZF & Partner: Gleich um 3,5 Prozent wird der Zusatzbeitrag gesenkt und nähert sich damit dem Durchschnitt an.

Diese Krankenkassen senken 2022 ihre Beiträge:

Bertelsmann BKK auf 15,5 Prozent (0,25 Prozent weniger)

BKK Dürkopp Adler auf 15,48 Prozent (0,32 Prozent weniger)

BKK EVM auf 15,6 Prozent (0,3 Prozent weniger)

BKK Gildemeister Seidensticker auf 15,5 Prozent (0,3 Prozent weniger)

BKK Herkules auf 16 Prozent (0,3 Prozent weniger)

BKK ZF & Partner auf 16,05 Prozent (3,5 Prozent weniger)

Continentale BKK auf 15,5 Prozent (0,15 Prozent weniger)

Energie BKK auf 15,98 Prozent (0,08 Prozent weniger)

Nach aktuellem Stand (22.12.2021) erhöhen dreizehn Krankenkassen ihre Beiträge ab Januar 2022:

AOK Baden-Württemberg auf 15,9 Prozent (plus 0,2 Prozent)

AOK Bayern auf 15,9 Prozent (plus 0,2 Prozent)

AOK Bremen/Bremerhaven auf 16,2 Prozent (plus 0,3 Prozent)

AOK Hessen auf 16,1 Prozent (plus 0,2 Prozent)

AOK Nordost auf 16,3 Prozent (plus 0,2 Prozent)

AOK Nordwest auf 16,3 Prozent (plus 0,4 Prozent)

AOK Rheinland-Pfalz/Saarland auf 15,9 Prozent (plus 0,4 Prozent)

AOK Sachsen-Anhalt auf 15,4 Prozent (plus 0,2 Prozent)

BKK Pricewaterhouse-Coopers auf 16,08 Prozent (plus 0,22 Prozent)

BKK Scheufelen auf 15,7 Prozent (plus 0,2 Prozent)

BKK exklusiv auf 15,89 Prozent (plus 0,3 Prozent)

BKK Würth auf 15,5 Prozent (plus 0,7 Prozent)

hkk auf 15,29 Prozent (plus 0,3 Prozent)

Ein Preisvergleich und gegebenenfalls Wechsel zur günstigeren Krankenkassen lohnt sich für Versicherte meist. Etwa 95 Prozent der durch die Krankenkassen abgedeckten Leistungen sind identisch.

So kann ein Berliner Angestellter mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von 3.000 Euro bei einem Wechsel von der BKK24 zur hkk 325,80 Euro im Jahr sparen. Bei einem monatlichen Einkommen von 4.000 Euro brutto würde der Angestellte bei gleichem Wechsel sogar jährlich 434,40 Euro sparen.

