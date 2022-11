Kassenbeitrag für Selbstständige und Rürup-Höchstbetrag steigen 2023

Mit dem Jahreswechsel ergeben sich für viele Verbraucher Änderungen.

Haben sie eine Rürup-Rente abgeschlossen, können sie 2023 mehr Beiträge steuerlich geltend machen.

Sind sie dagegen selbstständig, gesetzlich versichert und verdienen nur wenig, müssen sie sich auf einen höhere Krankenkassenbeitrag einstellen.

Die Sozialversicherungswerte für 2023 stehen fest. Sie geben unter anderem vor, ab welchem Einkommen gesetzlich krankenversicherte Angestellte nächstes Jahr in die private Krankenversicherung wechseln können (sogenannte Versicherungspflichtgrenze). Die Beitragsbemessungsgrenzen für die Renten- und Krankenversicherung dienen wiederum als Grenzwerte, bis zu welchem Einkommen Verbraucher Beiträge für die Renten- und Krankenkasse zahlen müssen.

Vor allem Besserverdiener merken, wenn sich daran etwas ändert. Denn von ihrem Einkommen geht ein größerer Anteil an die jeweilige Kasse ab.

2023: Änderungen bei der Krankenversicherung für Selbstständige

Die Rechengrößen in der Sozialversicherung sind aber wichtig, wenn es darum geht, das Mindesteinkommen für freiwillig Versicherte und pflichtversicherte Selbstständige festzulegen. Auch für sie gilt, dass ihr Einkommen für die Beitragsberechnung entscheidend ist. Allerdings gibt es sowohl nach oben als auch nach unten eine Begrenzeng.

Die Beitragsbemessungsgrenze legt den GKV-Höchstbeitrag fest: Bis zu einem monatlichen Einkommen von 4.987,50 Euro wird der Beitrag erhoben. Selbstständige mit Krankengeldanspruch zahlen daher 728,18 Euro zuzüglich Zusatzbeitrag, ohne Krankengeld sind es 698,25 Euro zuzüglich Zusatzbeitrag. In beiden Fällen kommt noch der Beitrag für die Pflegeversicherung hinzu.

Verdienen Selbstständige sehr wenig, berechnen die Krankenkassen dennoch den Beitrag ausgehend von einem festgelegten Mindesteinkommen. Dieses wird mithilfe der sogenannten Bezugsgröße in der Sozialversicherung berechnet. 2023 liegt das so ermittelte Mindesteinkommen bei 1.131,67 Euro statt bislang 1.096,67 Euro. Der Krankenkassenbeitrag wächst so leicht von rund 160 Euro (mit Krankengeld, zuzüglich Zusatzbeitrag, ohne Pflegeversicherung) auf rund 165 Euro im Monat an.

Rürup-Rente: Sparer können 2023 maximal 25.466 Euro von der Steuer absetzen

Für Rürup-Sparer bedeutet der Jahreswechsel, dass sie im neuen Jahr mehr von ihren Beiträgen steuerlich absetzen können. Denn bis 2025 wächst der geltend zu machende Anteil auf 100 Prozent an.

Für Versicherte, die den Höchstbetrag jedes Jahr ausschöpfen, hat das neue Jahr zudem den Vorteil, dass sie mehr in ihre Rürup-Rente, auch Basisrente genannt, einzahlen können. Für diesen Höchstbeitrag sind zwei Kennwerte wichtig: Zum einen der Beitragssatz zur knappschaftlichen Rentenversicherung. Er liegt bei 24,7 Prozent. Und zum anderen die Beitragsbemessungsgrenze West für die knappschaftliche Rentenversicherung. Sie beträgt im kommenden Jahr 107.400 Euro. Aus diesen beiden Größen ergibt sich 2023 der Rürup-Höchstbetrag von 26.527,80 Euro.

2023 berücksichtigt das Finanzamt 96 Prozent der eingezahlten Beiträge bis zur Höchstgrenze. Das heißt, es wirken sich maximal 25.466,69 Euro steuersenkend aus. Für Ehepaare gilt die doppelte Summe. 2022 waren es noch 24.100 Euro.

Da das Finanzamt 2023 zwei Prozent mehr der Beiträge berücksichtigt, senken auch Rürup-Sparer mit normalen Einkommen ihre Steuerlast. Wer beispielsweise monatlich 100 Euro in den Vertrag steckt, macht im kommenden Jahr von den insgesamt 1.200 Euro 1.152 Euro steuerlich geltend. Im Jahr 2022 berücksichtigt das Finanzamt nur 1.128 Euro.