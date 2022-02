Novavax: Fünfter Corona-Impfstoff vor Impfstart

Ab nächster Woche kommt in Deutschland erstmal ein Impfstoff zum Einsatz, der weder ein Vektor- noch ein mRNA-Impfstoff ist.

Nuvaxovid, der Corona-Impfstoff von Novavax, ist ein Proteinimpfstoff.

Da nur wenige Impfdosen zur Verfügung stehen, werden in vielen Bundesländern zunächst Personen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich geimpft.

Seit Ende des Jahres ist Nuvaxovid, der Corona-Impfstoff von Novavax, in der Europäischen Union zugelassen. Das Besondere an ihm: anders als die bisher in Deutschland verwendeten Impfstoffe handelt es sich um einen Protein-Impfstoff. Gerade für Personen, die den mRNA-Impfungen skeptisch gegenüberstehen, könnte dies eine Motivation sein, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Bei mRNA-Impfstoffen wird eine „Blaupause“ des Spike-Proteins in den Körper gebracht. Dieser baut das Protein nach, was wiederum als Fremdkörper erkannt wird und die Abwehrzellen aktiviert.

Novavax: Impfpriorisierung in vielen Bundesländern

Das Interesse an Novavax scheint groß zu sein. Tausende haben sich schon auf Wartelisten setzen lassen. Aber nicht für jeden ist Nuvaxovid sofort verfügbar. In Bayern sollen beispielsweise zu Beginn nur Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitswesen damit geimpft werden. Dort kommt der Impfstoff zudem erst in der ersten Märzwoche an. Auch in mehreren anderen Bundesländern soll das Pflegepersonal bevorzugt behandelt werden. Ohne Einschränkung planen derzeit Hamburg und Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein die Impfung.

Voraussichtlich werden bis Ende März vier Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen. Ab April sollen weitere 30 Millionen folgen. Von der Ständigen Impfkommission wird die Impfung für alle ab 18 Jahren empfohlen.

Totimpfstoff Novavax?

Der Protein-Impfstoff von Novavax wird auch als Totimpfstoff bezeichnet. Dabei wird der Körper wird mit dem Spike-Protein des Coronavirus konfrontiert. Wie bei Totimpfstoffen werden also Teile des Erregers verimpft. Diese stammen aber nicht aus abgetöteten Virenbestandteilen, direkt gewonnen aus dem Coronavirus, sondern sind gentechnisch hergestellt. Insofern hat Novavax keinen klassischen Totimpfstoff entwickelt. Zu diesen zählen dagegen der Impfstoff Coronavac des chinesischen Pharmakonzerns Sinovac, der in der EU nicht zugelassen ist, und VLA2001 von Valneva, der vor einer möglichen Zulassung steht.

Zwei Impfungen für die Grundimmunisierung

Für die Grundimmunisierung sind zwei Impfungen von Novavax im Abstand von drei Wochen notwendig. Künftig könnte der Impfstoff auch als Booster eingesetzt werden. Hier wird Novavax derzeit entsprechend bewertet.

Der Impfstoff zeigt mit 90 Prozent eine hohe Wirksamkeit gegen die Alpha- und Beta-Variante. Wie gut er gegen die Omikron-Variante schützt, wurde bisher nicht geprüft.

Die Nebenwirkungen fallen ähnlich wie bei anderen Impfungen aus: Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle, Übelkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Fieber und Schüttelfrost.