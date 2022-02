Regierung berät über Lockerungen bei Corona-Maßnahmen

Obwohl der Scheitelpunkt der Omikron-Welle gerade erst überschritten scheint, sind die Rufe nach lockeren Corona-Schutzmaßnahmen sehr laut.

Mitte März laufen die aktuellen Bestimmungen aus, sodass eine Neuregelung ohnehin notwendig ist.

Ein Beschlusspapier für die Bund-Länder-Konferenz sieht einen dreistufigen Lockerungsplan vor.

Seit Ende November 2021 gelten verschiedene Corona-Schutzmaßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und 2G-Regelungen. Die gesetzliche Grundlage dafür wurde damals auf den 19. März 2022 befristet. Entsprechend groß sind die Erwartungen an die nächste Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch, einen Fahrplan für den Zeitraum nach dem 19. März vorzulegen.

Einer Beschlussvorlage zufolge sollen Lockerungen in Deutschland in drei Stufen umgesetzt werden. Dass es diesen Lockerungsplan gibt, bewertet der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, als wichtig. Diesen brauche die Gesellschaft, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

In der Kritik steht jedoch, dass der Plan an ein bestimmtes Datum geknüpft wird. Der Weltärztebund hält einen Mix aus Daten zu Hospitalisierungen, Inzidenz der Neuinfektionen und Intensivbettenbelegung für sinnvoller. „Dass man die Lockerungen an kalendarische Daten knüpft, halte ich für problematisch, denn das Virus kümmert sich nicht um den kalendarischen Frühlingsanfang“, so dessen Vorstandsvorsitzender Ulrich Montgomery gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Laut Ärzteschaft sollte die Maskenpflicht als letztes fallen. „Wahrscheinlich wird man sie erst im Frühsommer nicht mehr brauchen, in Teilbereichen des Gesundheitswesens werden sie aber wohl zum Alltag gehören“, erläutert Susanne Johna, Verbandschefin des Marburger Bundes, in der Osnabrücker Zeitung.

Weniger Kontaktbeschränkung, kein 2G im Einzelhandel

Der Diskussionsvorlage zufolge dürfen sich künftig wieder mehr Geimpfte und Genesene treffen. Derzeit liegt das Limit bei zehn Personen, bald sind bis zu 20 Personen erlaubt. Auch die 2G-Regelung für den Einzelhandel soll fallen. Aktuell hat sich bereits die Hälfte der Bundesländer davon verabschiedet. Diese beiden Lockerungen sollen ab sofort gelten.

„Ich halte es für sinnvoll, private Zusammenkünfte nicht mehr auf zehn Personen zu beschränken. Zwar gibt es viele Infektionen im privaten Bereich, aber die Kontaktbeschränkungen im Privaten wurden kaum eingehalten oder gar kontrolliert und sanktioniert“, bewertet etwa der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb die Pläne im RND.

Ab dem 4. März soll die Gastronomie zur 3G-Regelung zurückkehren dürfen. So ist dann auch wieder ungeimpften Personen mit negativem Test der Besuch in Restaurants erlaubt. Außerdem dürfen Diskotheken und Club für Genesene und Geimpfte mit Test öffnen. Die sogenannte 2G-Plus-Regelung kommt also zum Tragen. Darüber hinaus geht es lockerer bei Großveranstaltungen zu. In Innenräumen ist eine Auslastung von 40 Prozent erlaubt, im Freien von 60 Prozent.

Ab dem 20. März sollen schließlich alle „tiefgreifenden Schutzmaßnahmen“ fallen. Einige Politiker sprechen daher bereits vom Freedom-Day. Was genau unter diesen Maßnahmen fällt, steht noch zur Diskussion. Nur bei der Homeoffice-Pflicht steht fest, dass diese nicht mehr gelten soll.

Welche Schutzmaßnahmen es nach dem Auslaufen der aktuellen Regelungen noch geben wird, müssen die Ministerpräsidenten zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der morgigen Konferenz abstimmen. Es sollen Basisschutzmaßnahmen besprochen werden, zu denen unter anderem die Maskenpflicht, Abstandsregeln und Hygienekonzepte zählen können.