Rente und Altersvorsorge: Mehr Deutsche rechnen mit hoher Inflation

Etwa eine halbe Million Menschen hat in den letzten zwei Jahren mit dem Online-Rentenkompass der Allianz ihre Altersvorsorge überprüft und Renten berechnet.

2022 gingen deutlich mehr Nutzer von einer dauerhaft hohen Inflation aus als im Vorjahr.

Die Auswertung der Daten zeigt auch, die bestehenden Unterschiede bei der Wunschrente zwischen Frauen und Männern.

Vor zwei Jahren stellte die Allianz Lebensversicherung den Rentenkompass vor. Mit diesem Online-Tool können alle Interessierten – also auch Leute, die keine Kunden der Allianz sind – anonymisiert ihre Rentenlücke berechnen sowie die Kaufkraft ihrer Wunschrente ermitteln.

Nach Aussagen des Versicherers haben mehr als 500.000 Personen dieses kostenlose Angebot in den zwei Jahren genutzt. Die Nutzerangaben hat der Versicherungsriese ausgewertet und die Zahlen am gestrigen Mittwoch vorgestellt.

Rentenplanung: Mehr Menschen gehen von hoher Inflation aus

Bei der Rentenplanung können Nutzer auch die Inflationsrate einstellen. Standardmäßig steht der Regler bei zwei Prozent, weil die Europäische Zentralbank (EZB) diesen Wert als langfristig anstrebt. Nutzer können diesen Wert auf bis zu vier Prozent anheben.

In der Auswertung zeigte sich, dass noch im Juli 2021 nur vier Prozent der Nutzer die Inflationsrate nach oben regelte. Ein Jahr später, also im Juli 2022, lag der Anteil bereits bei 25 Prozent. Ein Viertel der Nutzer spielte die Rentenberechnung mit einer hohen Inflation durch.

Dieses veränderte Nutzerverhalten macht deutlich: Die Inflation spielt für immer mehr Menschen bei der Finanzplanung eine Rolle.