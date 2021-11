Rentenerhöhung 2022: Mehr als fünf Prozent mehr Geld für Rentner

Starkes Rentenplus 2022 dank fehlendem Nachholfaktor

Ein wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Rentenanpassung ist die Lohnentwicklung im vorherigen Jahr. Nachdem die Löhne 2020 aufgrund der Corona-Pandemie gefallen waren, legten sie dieses Jahr wieder zu. Entsprechend positiv wirkt sich dies auf die Rentenerhöhung 2022 aus.

Hinzu kommt, dass der sogenannte Nachholfaktor bis Ende 2025 ausgesetzt ist. Dieser regelt, dass Rentenkürzungen nachgeholt werden, die aufgrund der vereinbarten Rentengarantie ausgesetzt wurden. Die Garantie verhindert, dass die Renten sinken.

Dazu hätte es eigentlich in diesem Jahr kommen müssen. Laut Bundesarbeitsministerium wäre es eine „rechnerische Rentenanpassung von -3,25 Prozent“ geboten gewesen. Stattdessen gab es im Westen eine Nullrunde, im Osten stiegen die Altersbezüge aufgrund der Ost-West-Rentenangleichung leicht um 0,72 Prozent.

Auch 2023 ist mit deutlicher Rentensteigerung zu rechnen

Mit Nachholfaktor sähe die Erhöhung im kommenden Jahr deutlich niedriger aus. Schätzungen zufolge bekämen Rentner dann nur 2,5 Prozent mehr Geld, berichtet t-online.

Doch so können sich zumindest die Senioren in den alten Bundesländern auf die größte Steigerung seit mehreren Jahrzehnten freuen. Zuletzt fiel die Rentenerhöhung 1983 mit 5,59 Prozent höher aus. In Ostdeutschland gleicht die Anpassung im kommenden Jahr fast der von 2016, als die Renten um 5,95 Prozent stiegen.

Dem Rentenversicherungsbericht zufolge wird sich die Tendenz 2023 fortsetzen. Im Westen könnten die Bezüge um 4,9 Prozent, im Osten um 5,7 Prozent angepasst werden.

Wie hoch genau die Rentenerhöhung 2022 ausfallen wird, erfahren Rentner endgültig im März kommenden Jahres. Dann liegen die finalen Zahlen zur Lohnentwicklung in diesem Jahr vor.