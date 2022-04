Tag der Arbeit: Feiertag soll möglichst nachgeholt werden

2022 fallen mit dem 1. Mai und dem 25. Dezember gleich zwei Feiertage auf einen Sonntag. Entsprechend groß ist die Enttäuschung bei Arbeitnehmern, denn sie haben so zwei Tage weniger frei. Die Linkspartei fordert daher, solche Feiertage an einem anderen Tag im Jahr nachzuholen. Andere Länder tun dies bereits. Warum nicht auch in Deutschland?