Europarente: Neue EU-weite Altersvorsorge startet ohne Anbieter

Günstig, flexibel, einfach – die neue Europarente PEPP bietet vieles, was sich so mancher Verbraucher von seiner Altersvorsorge wünscht. Seit heute könnten Interessierte das paneuropäische private Pensionsprodukt abschließen. Doch dafür fehlt es an Anbietern. Aus Sicht von Kritikern ist dies auch gar nicht verwunderlich.