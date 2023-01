Pflege wird 2023 immer teurer: Wer kann das noch bezahlen?

Trotz der Entlastungszuschläge steigt der Eigenanteil der Pflegekosten, den Senioren selbst stemmen müssen, rapide an.

Die Gründe dafür liegen unter anderem an der Inflation und Gesetzesänderungen zur Bezahlung von Pflegekräften.

Auch mit 70 Prozent Zuschlag liegt der monatliche Eigenanteil im vierstelligen Bereich.

Seit dem 1. Januar 2023 müssen Pflegebedürftige für das erste Jahr im Pflegeheim bundesweit durchschnittlich 2.411 Euro selbst zahlen. Dies ermittelte der Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek). Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg um 278 Euro.

Die Gründe für die gestiegenen Preise sieht der Verband in erster Linie in den höheren Löhnen für die Pflegekräfte. Aber auch die Mehrausgaben für Lebensmittel machen sich in der Rechnung bemerkbar.

Bessere Löhne lassen Pflegekosten steigen

Die Kosten für die vollstationäre Versorgung im Pflegeheim umfassen zum einen die reine Pflege und Betreuung sowie einen Anteil für Unterkunft, Verpflegung und die Ausstattung der Einrichtung.

Die reinen Pflegekosten haben sich nach Angaben vom vdek unter anderem erhöht, weil Mitarbeitende in Pflege und Betreuung seit September 2022 pflichtgemäß nach Tarif bezahlt werden. Was für Pflegepersonen ein Pluspunkt ist, schlägt sich jedoch auf den Eigenanteil nieder, für den Pflegebedürftige aufkommen müssen. Während 2022 noch durchschnittlich 912 Euro reichten, erhöhte sich der Preis für die Personalkosten 2023 auf 1.139 Euro.

Die Inflation sorgte wiederum dafür, dass die Preise für Unterkunft und Verpflegung in die Höhe schossen. In der Auswertung stiegen die Kosten im bundesweiten Durchschnitt von 801 Euro auf 857 Euro an.

Wie hoch sind die Kosten, die Pflegebedürftige zahlen müssen?

Eigentlich sollte der 2022 eingeführte Leistungszuschlag für die stationäre Pflege Entlastung bringen. Über ihn beteiligt sich die Pflegekasse seit letztem Jahr am Eigenanteil. Wie hoch dieser Entlastungszuschlag ist, hängt davon ab, wie lange der Pflegebedürftige bereits im Heim wohnt.

Ohne Zuschlag liegt der Eigenanteil laut vdek im bundesweiten Durchschnitt bei 2.468 Euro pro Monat. Der Anteil der gesetzlichen Pflegeversicherung wurde aus dieser Summe schon herausgerechnet.

Die folgende Übersicht zeigt, wie viel Prozent Leistungszuschlag berechnet wird und welche Kosten Pflegebedürftige beziehungsweise deren Angehörige pro Monat zusätzlich aufbringen müssen.