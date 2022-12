Kindergeld, Wohngeld, Bürgergeld: Das ändert sich im Januar 2023

Homeoffice: Änderungen der Steuer-Pauschale ab 2023

Gleich mehrere Änderungen betreffen die Homeoffice-Pauschale. Steuerpflichtige können sich nun 6 Euro täglich in ihrer Einkommenssteuererklärung geltend machen für maximal 210 Tage im Jahr. Damit erhöht sich die maximale Homeoffice-Pauschale von bisher 600 Euro auf 1.260 Euro.

Bisher durften Homeoffice-Arbeitende 5 Euro pro Tag für maximal 120 Tage anrechnen lassen. Diese Regelung sollte ursprünglich nur bis zum 31.12.2022 gelten.

Die Pauschale kann jeder Arbeitnehmer angeben, der an den betreffenden Arbeitstagen von zu Hause arbeitet – egal, ob am Küchentisch oder am Schreibtisch. Der Nachweis eines Arbeitszimmers ist nicht nötig, ebenso wenig wie eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Homeoffice-Tage.

Weitere Änderungen ab 2023: Bürgergeld, Wohngeld und mehr

Lange hat die Ampel-Koalition darum gerungen, doch inzwischen steht fest: Ab 1. Januar ersetzt das Bürgergeld das Arbeitslosengeld II (ALG II), besser bekannt als Hartz IV. Damit erhalten Bedürftige höhere Bezüge. Der Regelsatz der Grundsicherung für Alleinstehende steigt um rund 50 Euro auf 502 Euro monatlich. Hinzu kommen noch die Kosten für Wohnung und Heizung. Für das Schonvermögen gilt die Freigrenze von 40.000 Euro.

Das Wohngeld wird ab 1. Januar 2023 um rund 190 Euro pro Monat erhöht. Wie viel mehr ein Wohngeldberechtigter erhält, hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa dem Einkommen, der Miete und dem Wohnort.

Mehrwegbehälter für Speisen und Getränke „to go“ werden Pflicht. So müssen Restaurants, Cafés und Bistros in Zukunft diese Alternativen zum Einweg-Plastik für ihre Gäste anbieten. Sie dürfen die Mehrwegverpackungen gegen Pfand herausgeben. Ausnahmen gelten für sehr kleine Unternehmen, etwa Imbissbuden. Diese sollten ihrer Kundschaft die Möglichkeit bieten, Essen und Getränke in mitgebrachte Behälter abzufüllen.

Raucher müssen 2023 mehr für ihre Gewohnheit bezahlen, denn zum 1. Januar 2023 steigt die Tabaksteuer wieder an. Eine 20er-Zigarettenpackung wird künftig rund 20 Cent mehr kosten.