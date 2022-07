Schritt für Schritt zur Grundsteuererklärung 2022

Anlage GW2 der Grundsteuererklärung 2022 ausfüllen

Nun folgt die Anlage GW2. Hierfür werden die Angaben zur Fläche und – je nach Bundesland – zum Bodenrichtwert benötigt. Letzteres sollten Steuerzahler über die jeweilige Webseite ihres Bundeslands über das Bodenrichtwertportal Boris ermittelt haben.

Unter „Angaben bei Wohngrundstücken zum Ertragswert“ müssen Eigenheimbesitzer angeben, wann ihr Haus erstmals bezugsfertig war. Die Jahreszahl finden sie beispielsweise im Kaufvertrag, in den Bauunterlagen oder in den Unterlagen zur Gebäudeversicherung, falls eine abgeschlossen wurde. Danach wird nach Garagen- oder Tiefgaragenstellplätze gefragt, wobei Stellplätze im Freien, etwa Carports, in der Regel nicht berücksichtigt werden müssen.

Als letzten Punkt möchte das Finanzamt die Wohnfläche erfahren. Hier lohnt es sich genauer hinzuschauen. So werden zum Beispiel Flächen mit Dachschrägen nur zur Hälfte berücksichtigt, gleiches gilt bei unbeheizten Wintergärten. Je kleiner die Wohnfläche ist, desto geringer fällt die Grundsteuer aus.

Zum Abschluss können Steuerzahler die Angaben prüfen lassen, ehe sie die Daten ans Finanzamt über „Versenden des Formulars“ abschicken.

Grundsteuer wird vermutlich für viele steigen

Wer nun erwartet, in den nächsten Wochen Post vom Finanzamt mit der neuen Grundsteuer zu bekommen, wird enttäuscht. Bei 36 Millionen Grundstücke brauchen die Behörden mehr als zwei Jahre Zeit. Erst mit dem 1. Januar 2025 wissen Eigenheimbesitzer, wie hoch ihre Grundsteuer ist. Bis dahin wird die Steuer noch auf Grundlage des Einheitswerts erhoben, so das Bundesfinanzministerium.