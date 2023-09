Rentenalter: Deutsche wollen so früh wie möglich in Rente gehen

Die meisten Deutschen würden noch vor 63 in Rente gehen, wenn es die Umstände zuließen.

Länger als bis 67 Jahre zu arbeiten, kommt für die wenigsten infrage.

Bedenklich ist, dass sich einige Arbeitnehmer eine private Altersvorsorge nicht leisten können.

Das Renteneintrittsalter ist eine Stellschraube, an der Politiker und Wirtschaftsexperten gern drehen würden. Denn eine Anhebung des gesetzlichen Renteneintritts auf 70 Jahre stellt in Aussicht, dass Herausforderungen wie Fachkräftemangel oder die steigende Lebenserwartung damit elegant gelöst werden können – oder zumindest in ihrer Auswirkung abgeschwächt.

Arbeitnehmer sind von diesen Vorschlägen in der Regel nicht begeistert. Eine Online-Umfrage im Auftrag des Dienstleistungsunternehmens AON spiegelt die Meinungen der Erwerbstätigen in Deutschland rund um Renteneintritt und Altersvorsorge wider. Und diese zeigen die großen Unterschiede zu den Forderungen aus Politik und Wirtschaft.

Arbeiten bis 67 oder länger kommt für die wenigstens infrage

Auf die Frage, ob es denkbar wäre, über das Alter von 67 Jahren hinaus zu arbeiten, antworten 38 Prozent mit „Nein“ und 30 Prozent mit „Eher nein“. Nur zehn Prozent der Befragten kann sich vorstellen, nach Erreichen des Renteneintrittsalters weiterzuarbeiten.

Ein Blick auf das Einkommen zeigt, dass die Bereitschaft dazu bei Personen mit höherem Einkommen (mehr als 7.00 Euro monatliches Bruttoeinkommen) mit 12 Prozent am höchsten ist.

Wunsch-Rentenbeginn: Am liebsten noch vor 63 Jahren

Wenn es nach den Arbeitnehmern ginge, würden die meisten noch vor dem 63. Geburtstag in den Ruhestand gehen, wenn es die Umstände zulassen. 44 Prozent der Frauen und 41 Prozent der Männer favorisiert in der Umfrage den frühen Renteneintritt.

Die Rente mit 63 würden noch 21 Prozent der Frauen und 17 Prozent der Männer wählen – also fast die Hälfte weniger. Insgesamt stimmen also 65 Prozent der Frauen und 58 Prozent der Männer für einen frühen Ruhestand.

Bis 67 würden nur vier Prozent der Arbeitnehmerinnen und sechs Prozent der Arbeitnehmer im Erwerbsleben bleiben. Einen späteren Rentenbeginn können sich nur drei Prozent vorstellen, hier sind sich Frauen und Männer einig.

Früher Ruhestand dank Altersvorsorge

Guter Verdienst, aber auch ein solides Finanzpolster sind wichtige Faktoren, die einen frühzeitigen Eintritt in den Ruhestand möglich machen.

Private Altersvorsorge ist für die Mehrheit der Befragten ein Thema. So haben 55 Prozent der Frauen bereits Maßnahmen für die private Absicherung im Alter getroffen, 17 Prozent planen dies noch. Doch immerhin sehen auch 19 Prozent der Arbeitnehmerinnen für sich keine Möglichkeiten, etwas fürs Alter zurückzulegen.

Bei den Arbeitnehmern haben sich 63 Prozent um eine private Altersvorsorge gekümmert und 12 Prozent sind noch in der Planungsphase. Auch 14 Prozent der Männer geben an, dass sie sich aktuell keine Altersvorsorge leisten können.

Ein Blick in die Aufschlüsselung der Ergebnisse nach Einkommen zeigt, dass es viele Gering- und Wenigverdienende (bis 1.500 Euro sowie von 1.501 bis 2.500 Euro Monatsbrutto) sind, denen kein Geld für die Rentenvorsorge bleibt.

Denkt man an die geringen Renten, die Berechnungen zufolge zu erwarten sind, ist dieses Ergebnis bedenklich. Eine kostenlose Beratung zu den Möglichkeiten einer Altersvorsorge zeigt auf, ob es doch Wege zum Sparen oder Anlegen gibt.

Die Studie „Längere Lebensarbeitszeit – nein danke. Betriebliche Altersversorgung – ja bitte“ wurde im Juli 2023 von der YouGov Deutschland GmbH durchgeführt im Auftrag der AON. Über eine Online-Umfrage befragten die Experten 1.050 Angestellte im Alter von 18 bis 55 Jahren. Ausgeklammert wurden die Bereiche Öffentlicher Dienst und der Gesundheitssektor.