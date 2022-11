Rentenerhöhung 2023: Renten steigen wohl zwischen 3,5 und 4,2 Prozent

Der Rentenversicherungsbericht 2022 gibt Aufschluss darüber, wie hoch die Renten im kommenden Jahr steigen werden.

Im Vergleich zur diesjährigen Erhöhung fällt die Anpassung rund zwei Prozent geringer aus.

Verbindlich sind die Werte erst im Frühjahr, wenn alle Daten zur Berechnung vorliegen.

Für die rund 20 Millionen Rentner ist der Juli ein guter Monat. Denn dann steigen in der Regel ihre Altersbezüge. Seit Jahresmitte erhalten sie in den neuen Bundesländern 6,12 Prozent und in den alten 5,35 Prozent mehr Geld. Wie stark die Renten zum 1. Juli 2023 angepasst werden, zeigt der Entwurf des sogenannten Rentenversicherungsberichts 2022, der unter anderem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.

Die Rentenerhöhung 2023 liegt demnach voraussichtlich im Westen bei 3,5 Prozent und im Osten bei 4,2 Prozent.

Final sind diese Werte noch nicht. Denn für eine endgültige Aussage braucht das Arbeitsministerium die Daten zur Lohnentwicklung 2022. Diese werden im Frühjahr vorliegen. Das Arbeitsministerium rechnet aktuell mit einem Bruttolohnanstieg von 4,5 Prozent.