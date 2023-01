Sozialversicherungen: Was ändert sich 2023 auf dem Lohnzettel?

Ab 1. Januar 2023 endet die befristete Senkung der Arbeitslosenversicherung.

Bei der Pflegeversicherung stehen Beitragsanpassungen 2023 an, um einem Urteil des Bundesgerichtshofs gerecht zu werden.

Der Gesamtbeitrag für die Sozialversicherungen erhöht sich dadurch auf mehr als 40 Prozent des Bruttoeinkommens.

Wer von einer Anpassung der Sozialversicherungsbeiträge redet, also von Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung und Co. – der kommt nicht um das Thema Sozialgarantie herum. Für 2021 hatte die Große Koalition noch eine Sozialgarantie beschlossen und sich damit das Ziel gesetzt, dass der Gesamtbeitrag der Sozialversicherungen stabil bei maximal 40 Prozent feststehen sollte.

Notwendige Mehrausgaben für Gesundheit und Pflege, die aufgrund der Corona-Pandemie aufgekommen sind, sollten aus dem Bundeshaushalt bezahlt werden.

2023 steigen die Beitragssätze für die Sozialversicherungen jedoch auf 40,45 Prozent an, inklusive Arbeitgeberanteil und Krankenkassen-Zusatzbeitrag.

Ab Januar 2023: Arbeitslosenversicherung geht wieder hoch auf 2,6 Prozent

2,6 Prozent ist der übliche Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung, wie er in § 341 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) festgelegt ist. Weil die Bundesagentur für Arbeit hohe Rücklagen aufgebaut hatte, wurde der Beitragssatz ab 1. Januar 2020 befristet auf 2,4 Prozent herabgesetzt. Die Verordnung lief am 31.12.2022 aus.

Ab 1. Januar 2023 steigt der Beitragssatz damit wieder um 0,2 Prozentpunkte auf die gesetzlich vorgeschriebenen 2,6 Prozent an.

Bisher keine Änderungen bei der Pflegeversicherung 2023

Der Beitrag für die Pflegeversicherung bleibt 2023 stabil bei 3,05 Prozent für Versicherte mit Kind. Diesen Beitrag teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur Hälfte, sodass jeder 1,525 Prozent zahlt. Nur das Bundesland Sachsen bildet eine Ausnahme. Dort zahlt der Arbeitnehmer 2,025 Prozent und der Arbeitgeber nur 1,025 Prozent. Grund ist der Buß- und Bettag, der in Sachsen ein Feiertag ist.

Für Kinderlose ab 23 Jahren kommt noch ein Zuschlag zur Pflegeversicherung in Höhe von 0,35 Prozentpunkten hinzu. Diesen trägt der Arbeitnehmer jedoch allein.

Bisher bleiben die Beitragsregelungen also beim Alten. Experten erwarten jedoch für 2023 eine Änderung für die Pflegeversicherungsbeiträge. Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits in einem Urteil vom April 2022 entschieden, dass die Anzahl der Kinder stärker bei der Berechnung berücksichtigt werden müsse. Die Frist für diese Gesetzesanpassung läuft zum 31. Juli 2023 aus (AZ 1 BvL 3/18 und weitere).

Was gibt es Neues bei Krankenversicherung und Rentenversicherung?

Der allgemeine Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt auch 2023 stabil bei 14,6 Prozent. Nur der durchschnittliche Zusatzbeitrag wurde von 1,3 Prozent auf 1,6 Prozent angehoben.

Dieser ist jedoch für die Kassen nicht bindend. Die meisten Versicherer haben zwar ihren individuellen Zusatzbeitrag ab 2023 erhöht. Doch nicht jeder Anbieter veranschlagt die gesetzlich empfohlenen 1,6 Prozent. Viele liegen mit ihren Zusatzbeiträgen unter dieser Vorgabe und/oder haben ihren Beitragssatz unverändert gelassen.

Kostenbewusste Verbraucher können durch einen Kostenvergleich und durch einen Kassenwechsel Geld sparen.

Keine Änderung gab es beim Beitragssatz für die Rentenversicherung. Dieser liegt weiterhin bei 18,6 Prozent – unverändert seit 2018.

Wie hoch sind die Sozialversicherungsbeiträge 2023 insgesamt?

Daraus ergeben sich folgende Beitragssätze für die Sozialversicherungen 2023: