Günstigste Krankenkasse 2023: Hier sparen Versicherte über 270 Euro

Wer viel verdient, kann mit einem Krankenkassenwechsel mehr als 270 Euro einsparen.

Auch bei der günstigsten Krankenkasse 2023 zahlen Versicherte etwas mehr als im Vorjahr.

Insgesamt erhöht jede fünfte Krankenkasse ihren Beitrag.

Dass viele Versicherte 2023 mehr für ihre gesetzliche Krankenkasse zahlen, war bereits im Oktober absehbar. Denn damals beschloss die Ampel-Koalition, den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für die Krankenversicherung von 1,3 Prozent auf 1,6 Prozent anzuheben. Die Kassen müssen sich zwar an diesen nicht halten. Aber er gibt dennoch eine gute Orientierung, wie die Bundesregierung die Finanzlage der Krankenkassen einschätzt.

Wie hoch der Beitrag 2023 ist, gibt jede Kasse bis Ende Dezember bekannt. Eines steht bereits jetzt fest: Der Unterschied zwischen der teuersten und der günstigsten Krankenkasse 2023 liegt bei fast einem Prozentpunkt. Für Gutverdiener mit einem Einkommen von 4.987 Euro und mehr bedeutet dies, dass sie mit einem Wechsel mehr als 270 Euro im Jahr sparen können.

hkk auch 2023 die günstigste Krankenkasse

Die meisten Kassen erhöhen ihren Zusatzbeitrag um 0,2 Prozentpunkte. Dazu zählt auch die hkk, die 2022 die bundesweit günstigste Krankenkasse gewesen ist. Trotz der Anpassung zahlen Versicherte bei ihr 2023 den niedrigsten Krankenkassenbeitrag. Er liegt bei 15,49 Prozent und damit deutlich unter dem Durchschnittbeitrag von 16,2 Prozent.

Bei den größten Kassen Techniker (TK), Barmer und DAK Gesundheit ändert sich nur der Beitrag für Versicherte der DAK Gesundheit. Während TK (15,8 Prozent) und Barmer (16,1 Prozent) stabil bleiben, zahlen DAK-Versicherte ab Januar 2023 16,3 Prozent und somit 0,2 Prozent mehr.

Zu den günstigsten Krankenkassen 2023 zählen nach aktuellem Stand:

hkk – 15,49 Prozent

– 15,49 Prozent BKK Gildemeister Seidensticker – 15,5 Prozent

– 15,5 Prozent BKK Herkules – 15,69 Prozent

– 15,69 Prozent IKK gesund plus – 15,7 Prozent

Wer mit einem Wechsel Geld sparen will, sollte diesen so schnell wie möglich durchführen. Denn er greift erst zwei Monate nach Kündigung. So lange bleiben Mitglieder bei ihrer alten Krankenkasse mit hohem Beitrag versichert.

Tipp:

Vergleichen Sie mit unserem Rechner eine Vielzahl von Krankenkassen und finden Sie Ihren Preis-Leistungs-Sieger.

Jede zehnte Kasse geht mit stabilem Beitrag ins Jahr 2023

Die Betriebskrankenkasse Herkules zählt 2023 zu den zwei Kassen, die ihren Beitrag senken. Statt 16,0 Prozent verlangt die Kasse nun 15,69 Prozent. Etwas kleiner fällt die Entlastung bei der SKD BKK aus. Hier fällt der Krankenkassenbeitrag von 15,89 Prozent auf 15,75 Prozent.

Elf Kassen halten ihren Beitrag 2023 stabil. Neben der Barmer und der TK gehören dazu die hek, die IKK Innovationskrankenkasse, die KKH, die Knappschaft, die Novitas BKK und die Viactiv Krankenkassen.

Generell versuchen die meisten Kassen mit ihrem Beitrag unter der Grenze von 16,2 Prozent zu bleiben. Nicht allen gelingt dies allerdings. Zu den teuersten Krankenkassen 2023 zählen:

AOK Nordwest – 16,49 Prozent

– 16,49 Prozent BKK VBU – 16,4 Prozent

– 16,4 Prozent DAK Gesundheit – 16,3 Prozent

– 16,3 Prozent Pronova BKK – 16,3 Prozent

