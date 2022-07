Tierarztbesuch für Hund, Katze & Co. ab Oktober 2022 spürbar teurer

Wichtig:

Eine Behandlung beim Tierarzt setzt sich in der Regel aus mehreren Leistungen zusammen. Bei der Kastration der Katze kommen beispielsweise noch die Voruntersuchung, die Injektionsnarkose sowie generelle Injektionen dazu. Gleiches gilt für Arzneimittel und medizinisches Material wie Tupfer, Handschuhe und Venenkatheter.

Experten erwarten steigendes Interesse für Tierkrankenversicherungen

Neben den unterschiedlichen Schritten, die Tierärzte Haustierbesitzern in Rechnung stellen, wirken sich die Schwierigkeit und der Zeitaufwand der Behandlung auf die Kosten aus. So können die Mediziner auch den dreifachen Satz berechnen, was die Untersuchung oder den Eingriff deutlich verteuert.

Um sich vor den steigenden Tierarztkosten zu schützen, können Tierbesitzer bewusst Geld für den Ernstfall zur Seite legen. Wer jedoch nicht so diszipliniert sparen möchte, kann auch auf eine Tierkrankenversicherung zurückgreifen. Sie zahlt entweder nur für Operationskosten (sogenannte Tier-OP-Versicherung) oder zusätzlich für ambulante Behandlungen. Je nach Haustier gibt es bereits Angebote ab rund zehn Euro im Monat. Damit lassen sich die Kosten für den Vierbeiner deutlich senken.

Doch Achtung: „Die Beitrags- und Leistungsunterschiede zwischen den Anbietern sind enorm“, so die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Wichtig ist es daher, mehrere Versicherer miteinander zu vergleichen.

Jetzt Tarife für Hunde vergleichen Jetzt Tarife für Katzen vergleichen