Günstigste Krankenkasse 2024: Hier zahlen Kassenpatienten am wenigsten

Einige Millionen gesetzlich Krankenversicherte müssen 2024 mehr für ihre Krankenkasse zahlen.

Bei einem Teil der Kassen wird es sogar günstiger.

Auch wenn sich der Beitrag nicht ändert, lohnt sich der Preisvergleich mit anderen Krankenkassen in vielen Fällen.

Stand: 22. Dezember 2023, der Beitrag wird fortlaufend aktualisiert

Die günstigsten Krankenkassen 2024 bewegen sich mit ihrem Zusatzbeitrag um den Ein-Prozent-Bereich, die teuersten dagegen um den Zwei-Prozent-Bereich. Die Abweichung von einem Prozent macht bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von 3.500 Euro einen Unterschied von mehr als 400 Euro im Jahr aus. Als Besserverdiener mit einem Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze lassen sich sogar über 600 Euro sparen.

Günstigste Krankenkasse 2024: Vier Kassen senken 2024 ihren Beitrag

Bislang haben vier Krankenkassen eine Reduzierung ihres Beitragssatzes für 2024 angekündigt. Sie schieben sich damit zum Teil in den Kreis der günstigsten Kassen. Neben den Versicherten der Audi BKK und der BKK Faber-Castell & Partner verringert sich der Krankenkassenbeitrag auch für Versicherte der BKK Public und der Merck BKK. Letztere ist jedoch nur betriebsbezogen geöffnet.

Krankenkasse 2024 2023 Audi BKK 15,6 % 15,85 % BKK Faber-Castell & Partner (regional) 15,7 % 15,95 % BKK Public (regional) 15,8 % 16,1 % Merck BKK 15,7 % 16,0 %

Etwa jede vierte Kasse wird 2024 teurer

Während nur wenige Kassen die Beitragsschraube zugunsten ihrer Mitglieder gedreht haben, sehen sich rund 30 Krankenkassen gezwungen, die Kosten für Versicherte anzuheben. Die Beitragssprünge sind mit teils 0,6 Prozent deutlich. Für diese Anpassung haben sich die Knappschaft, die BMW BKK (betriebsbezogen), die BKK Pfaff und die BKK Gildemeister Seidensticker entschieden.

Mit der Barmer muss auch eine der größten Krankenkassen ihren Beitrag ändern. Versicherte zahlen dort künftig 16,79 Prozent, was einer Anpassung von 0,69 entspricht. Noch stärker passt die AOK Nordost ihren Zusatzbeitrag an. Er klettert auf 1,7 Prozent. In der Summe werden so 17,3 Prozent fällig. Das macht die AOK Nordost zur teuersten Krankenkasse 2024.

Übersicht der gestiegenen Krankenkassenbeiträge 2024 für regionale und bundesweite Anbieter:

Krankenkasse 2024 2023 AOK Nordost (regional)

17,3 % 16,5 % AOK Plus (regional) 16,4 % 16,1 % AOK Rheinland/Hamburg (regional)

16,8 % 16,4 % AOK Sachsen-Anhalt (regional)

15,9 % 15,6 % Barmer

16,79 % 16,1 % BIG direkt gesund 16,25 % 16,05 % BKK Diakonie (regional) 16,4 % 16,2 % BKK Dürkopp Adler (regional)

16,15 % 15,89 % BKK Gildemeister Seidensticker 16,1 % 15,5 % BKK Melitta HMR (regional) 16,2 % 16,0 % BKK Pfaff (regional) 16,0 % 15,4 % BKK SBH (regional)

15,89 % 15,58 % BKK Scheufelen

16,45 % 16,0 % BKK Textilgruppe Hof (regional)

15,9 % 15,5 % BKK VDN

16,29 % 16,1 % BKK Wirtschaft und Finanzen (regional) 16,59 % 16,29 % BKK ZF & Partner (regional) 16,29 % 16,05 % BKK24

16,49 % 16,39 % Die Bergische (regional)

16,59 % 16,2 % IKK classic (regional) 16,3 % 16,2 % IKK gesund plus (regional) 16,09 % 15,7 % KKH 16,58 % 16,1 % Knappschaft 16,8 % 16,2 % Novitas BKK

16,3 % 16,14 % pronova BKK

16,4 % 16,3 % SBK Siemens BKK 16,3 % 16,1 % SKD BKK (regional)

15,75 % 16,09 %

Günstigste Krankenkassen 2024 im Überblick

Nicht jede Krankenkasse, die 2024 ihren Beitrag erhöht, befördert sich damit in den Kreis der überdurchschnittlich teuren Kassen. Die BMW BKK bleibt beispielsweise mit 15,5 Prozent sehr günstig. Die Betriebskrankenkasse ist jedoch nur für Mitarbeiter geöffnet.

Zum Vergleich: Die Bundesregierung gibt einen durchschnittlichen Beitragssatz von 16,3 Prozent vor. Die Kassen sind jedoch nicht gezwungen, sich an diese Vorgabe zu halten.

Die günstigste regional geöffnete Krankenkasse 2024 könnte die BKK Euregio werden. Ihr Beitragssatz liegt in diesem Jahr bei 15,44 Prozent. Am Mittwoch wollte die Krankenkasse den Beitrag für das nächste Jahr bestimmen. Ebenfalls günstig sind die BKK Herkules mit 15,69 Prozent und die BKK Faber-Castell & Partner.

Die günstigste bundesweit geöffnete Krankenkasse 2024 ist die BKK firmus. Sie verlangt 15,5 Prozent. Ebenfalls günstig sind die hkk mit 15,58 Prozent und die Audi BKK mit 15,6 Prozent.

Unser Tipp: Mit einem Krankenkassenwechsel lassen sich schnell einige hunderte Euro im Jahr sparen, wenn die aktuelle Kasse eher zu den teuren gehört. Wer auf besondere Leistungen seiner Krankenkasse Wert legt, sollte beim Preis-Leistungs-Vergleich darauf achten, dass auch die neue Kasse diese anbietet.

Jetzt Kassen vergleichen