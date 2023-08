Keine Flatrate-Mentalität: Union will Kassenpatienten stärker belasten

Den gesetzlichen Krankenkassen fehlt es hinten und vorne an Geld. Die Union schlägt vor, dass Krankenversicherte sich stärker an den Gesundheitskosten beteiligen. So fordert Tino Sorge (CDU) ein höheres Kostenbewusstsein und mehr Eigenverantwortung von den Versicherten. Auch neue Tarifmodelle könnten helfen, um die Finanzen der GKV wieder zu sichern.