Neue Gesetze im Januar 2023: Krankmeldung, E-Auto & Verdienstgrenzen

Same procedure as every year: Kaum startet das neue Jahr, treten neue Gesetze in Kraft. Der gelbe Schein vom Arzt wird 2023 nun hoffentlich digital – diesmal aber wirklich. Wenn es ums Geld geht, brauchen Frührentner keine Grenzen mehr beachten – zumindest beim Hinzuverdienst. E-Autokäufer sollten dagegen die neuen Fördergrenzen kennen und den Autokauf darauf ausrichten.