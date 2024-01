Rentenreform: Dürfen in Zukunft nur Geringverdiener früher in Rente?

Immer mehr Bürger nehmen die Rente mit 63 in Anspruch. Wirtschaftsexperten ist die Frührente dagegen ein Dorn im Auge. Eine Abschaffung ist für Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) allerdings kein Thema. Nun schlägt der Wirtschaftweise Martin Werding vor, dass nur Geringverdienende früher in Rente gehen sollten. Kommt dies noch in die geplante Rentenreform?