Heil sieht Rentenkasse stabil: Keine Beitragserhöhung bis 2025

Seit 2018 liegt der Rentenbeitrag stabil bei 18,6 Prozent. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will dieses Niveau möglichst lange halten. Er setzt dabei nicht nur auf die bessere Beschäftigungslage in Deutschland, sondern auch auf die Aktienrente. Fraglich bleibt allerdings, was die Rente am Ende wert sein wird.