Rentenerhöhung 2024: Bundesregierung schätzt Rentenplus auf 3,5 Prozent

Der Entwurf des Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung gibt erste Einblicke in die Rentenerhöhung 2024. So werden die Altersbezüge im Juli nächstes Jahr bundesweit voraussichtlich um 3,5 Prozent steigen. Die Vorausberechnungen für Rentenniveau & Co. sehen nicht ganz so positiv aus. Offiziell ist der Bericht jedoch noch nicht.